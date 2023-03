Festival du Monastier – The place to cuivres Le Monastier-sur-Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-08-04 – 2023-08-09 Le Monastier-sur-Gazeille

Haute-Loire Le Monastier-sur-Gazeille Dans un joyeux tumulte, on entend, du château résonner les trombones, saxos et tubas. Et c’est toute la cité qui prend le pouls de la diversité de ces musiques qui savent si bien magnifier les cuivres. +33 4 71 03 94 17 http://www.festivaldumonastier.fr/index.php Le Monastier-sur-Gazeille

