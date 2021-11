Louhans Louhans Louhans, Saône-et-Loire Festival du mois Thérapeutique – Cie Pièces et main d’oeuvre Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Festival du mois Thérapeutique – Cie Pièces et main d’oeuvre Louhans, 12 avril 2022, Louhans. Festival du mois Thérapeutique – Cie Pièces et main d’oeuvre Salle polyvalente 12 Rue des Écoles Louhans

2022-04-12 20:30:00 – 2022-04-17 22:30:00 Salle polyvalente 12 Rue des Écoles

Louhans Saône-et-Loire « Après une pause « covidesque », voici le retour du festival, avec une version un peu différente en cette année d’élection présidentielle. Du burlesque, des sourires, des rires, de la bonne humeur, de l’amitié, des bonbons pour des retrouvailles chaleureuses… On a hâte de vous revoir, on vous attend nombreux ! »

La Cie Pièces et main d’œuvre

Retrouvez toute la programmation du festival sur www.piecesetmaindoeuvre.com Festival du mois thérapeutique

Cie Pièces et main d’œuvre

Du 12 au 17 avril 2022 à 20h30

Salle polyvalente

Tout public

