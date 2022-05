Festival du Mois des Climats 2022 Beaune, 3 juin 2022, Beaune.

Festival du Mois des Climats 2022 Beaune

2022-06-03 – 2022-07-17

Beaune Côte-d’Or

Du 3 juin au 17 juillet 2022

Le Mois des Climats ? C’est LE festival pour découvrir les Climats de Bourgogne et porter un regard nouveau, amusé ou admiratif sur le patrimoine, les paysages et le vignoble du site inscrit au Patrimoine mondial de l‘UNESCO. Dégustations thématiques, balades dans les vignes, découverte du patrimoine, lectures de paysage, expositions, spectacles, ateliers pour enfants : au total 58 rendez-vous joyeux, insolites ou gourmands se succèdent du 3 juin au 17 juillet, de Dijon à Nuits-Saint-Georges, Beaune, Santenay et jusqu’en Saône-et-Loire.

L’édition 2022 aura une saveur particulière puisqu’elle sera aussi l’occasion de célébrer les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial et de renouer avec l’événement-anniversaire de l’inscription des Climats datant du 4 juillet 2015 : Climats en fête ! Cet événement dans l’événement aura lieu les 2 et 3 juillet, au kilomètre 1 de la Route des Grands Crus de Bourgogne, à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon. Deux journées de fête, d’ateliers, de visites insolites, d’animation… et d’un grand banquet – paulée à ciel ouvert.

evenement@climats-bourgogne.com +33 3 80 20 10 40 https://www.climats-bourgogne.com/fr/mois-des-climats-2022_940.html

Du 3 juin au 17 juillet 2022

Beaune

