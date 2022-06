Festival du mieux manger Catégorie d’évènement: île de France

Festival du mieux manger, 25 juin 2022, . Du samedi 25 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

. gratuit

La Ville de Paris organise, du 25 juin au 2 juillet 2022, un événement public dédié à la promotion de l’alimentation et de l’agriculture durable, le Festival du mieux manger. 25 juin : A L’ACADEMIE DU CLIMAT : Une journée intégralement dédiée à l’Agriculture et à l’Alimentation durable : Des stands d’information / sensibilisation et de vente de produits des Parisculteurs. Des animations tout au long de la journée pour les familles : – Ateliers cuisine, – Conférences, – Exposition, – Projections… Et aussi en semaine : – Des activités pour les temps scolaires et périscolaires. – Cycle de conférences sur l’alimentation durable 2 juillet : PLACE DES FÊTES Un marché événementiel : un événement mixte regroupant des producteur·rice·s et transformateur·rice·s engagé·e·s dans des projets agricoles durables, justifiant d’une démarche vertueuse (agroécologie, non travail du sol, biodynamie, conversion, etc). Des animations, des dégustations, un programme varié pour faire la lumière sur les enjeux d’un approvisionnement durable pour Paris et sensibiliser les Parisien·ne·s sur ces questions. Créer du lien avec les producteur·rice·s, découvrir les différent·e·s acteur·rice·s de l’approvisionnement. Mais aussi susciter des vocations, informer et donner des clés pour que chacun·e puisse agir à son niveau (mangeurs, porteurs de projets, paysans, distributeurs, élus…) Toute la semaine animations portées par des acteurs volontaires qui ont répondu à un appel à manifestations d’intérêt : labelliser les activités/animations ouvertes au public dans Paris du 25 juin au 2 juillet, liées à l’agriculture et à l’alimentation durable et répondant aux critères d’éligibilité.

animations à l’académie du climat

animations à la ferme de Paris

animations et menus spécifiques dans la restauration collective de la collectivité parisienne Contact :

Guillaume Bontemps / ville de Paris

