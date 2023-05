Festival du mieux manger 2023, 10 juin 2023, .

Du samedi 10 juin 2023 au samedi 17 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Certaines animations seront sur réservation.

Ateliers de découverte et de dégustation, animations et jeux, conférences, seront organisés du 10 au 17 juin 2023, lors du 2e Festival du mieux manger, une semaine festive dédiée à la promotion de l’alimentation et de l’agriculture durables, organisée par la Ville de Paris.

Notre façon de nous nourrir peut participer à réduire notre impact environnemental. Depuis 2015 et le premier Plan alimentation durable de Paris, la Ville s’engage dans cette démarche écoresponsable. Mais c’est à chacun de nous de jouer !

Et pour nous aider, le Festival du mieux manger proposera, pour toute la famille et dans un esprit festif et ludique, des ateliers, des animations, des dégustations, des jeux, des conférences. Rendez-vous près de chez vous et dans toute la capitale, du 10 juin au 17 juin 2023.

L’Académie du Climat (4 place Baudoyer, 4e arr.) sera au cœur de la journée d’inauguration prévue le samedi 10 juin. Ensuite, toute la semaine, près de chez vous, associations

et commerces de quartier proposeront cours de cuisine, ateliers de dégustation, présentations de produits bio, découvertes d’initiatives écologiques, solidaires et participatives en développement au

cœur de Paris. La semaine se terminera place des Fêtes (19e arr.), le samedi 17 juin, avec une véritable vitrine des acteurs qui œuvrent quotidiennement pour produire, favoriser, vendre des produits bio, durables et locaux.

Le programme 2023 sera bientôt en ligne

Dans tout Paris, et toute la semaine. Temps forts à l’Académie du Climat, le jour d’ouverture du Festival (10 juin) et place des Fêtes, le jour de clôture (17 juin)

Contact :

Sonia Yassa / Ville de Paris Festival du mieux manger 2022