Festival du mieux manger, 25 juin 2022, .

Du samedi 25 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

. gratuit Certaines animations sont sur réservation. Voir le programme.

Ateliers de découverte et de dégustation, animations et jeux, conférences et concerts vous attendent du 25 juin au 2 juillet 2022, lors du Festival du mieux manger, la semaine festive dédiée à la promotion de l’alimentation et de l’agriculture durables, organisée par la Ville de Paris

Notre façon de nous nourrir peut participer à réduire notre impact environnemental. Depuis 2015, et le premier Plan alimentation durable de Paris, la Ville s’engage pour participer à cette démarche éco responsable. Mais c’est aussi à vous de jouer ! Pour vous aider, le Festival du mieux manger vous propose, pour toute la famille, dans un esprit festif et ludique, des ateliers, des animations, des dégustations, des jeux, des conférences. Rendez-vous près de chez vous, et dans toute la capitale, du 25 juin au 2 juillet 2022.

Samedi 25 juin : À L’ACADÉMIE DU CLIMAT

Toute l’Académie du Climat (4e arr., place Baudoyer), au cœur de cette journée d’inauguration du festival, vous accueille à partir de 14 h

En famille, découvrez les fruits et légumes de saison, les plantes aromatiques, les bières… produits à Paris ou à proximité par les Parisculteurs. Laissez-vous tenter par un atelier de rempotage, un maquillage animalier ou dégustez en musique un smoothie. Auprès des producteurs et de spécialistes, vous aurez les réponses à certaines de vos interrogations : décarboner son assiette, c’est quoi ? Le bio est-il vraiment trop cher ?…

Et près de chez moi ?

Associations et commerces de quartier proposent ce samedi 25 des cours de cuisine, des ateliers de dégustation, présentent leurs produits bio, font découvrir les initiatives écologiques, solidaires et participatives qui se développent au cœur de Paris. L’anti-gaspi est votre dada ? Un pique-nique éco-responsable vous tente ? Et nourrir des animaux à la ferme ?…

Bientôt vous pourrez consulter le programme.

Durant la semaine, DANS PARIS

Nombre d’animations sont proposées par des commerçants, associations ou institutions tout au long de la semaine et dans les différents arrondissements

Participer à un atelier pâtisserie pour les enfants ; confectionner un repas à partir de légumes de saison récupérés ; partir à la chasse d’ingrédients pour réaliser une recette, fabriquer des smoothies à la force de vos jambes… Un petite visite s’impose à la Ferme de Paris pour des dégustations et ventes de produits de saisons , ou à l’école Du Breuil pour découvrir les parcelles maraîchères. L’Académie du Climat accueille conférences et conversations croisées sur les enjeux de l’agriculture durable, de proximité et les circuits courts.

Bientôt vous pourrez consulter le programme.

A SAVOIR : des menus spécifiques dans les cantines

À l’école, au travail, dans sa maison de retraite… la restauration collective parisienne proposera aussi des menus et des animations dans les cantines des grands et des plus petits !

Samedi 2 juillet : PLACE DES FÊTES

Plus qu’un marché, c’est une véritable vitrine qui présentera place des Fêtes (19e arr.) les acteurs qui œuvrent quotidiennement pour une alimentation et une agriculture durables.

Stands et étales, ateliers et animations, dégustations et jeux, expositions et échanges permettront aux Parisiennes et Parisiens d’accéder aux produits bios, durables et locaux, de se familiariser avec le mieux manger, de connaître les filières d’approvisionnement et les installations agricoles régionales.

Il y en aura pour tous les goûts :

Ateliers de cuisine autour des épluchures de légumes, des crufitures, de la confection du pain, anti-gaspi… de repiquage de plants de légumes…

Animations, jeux de reconnaissance des graines ou autour des animaux d’élevage… quizz sur les légumes de saison… Vente et dégustation de boissons artisanales, de bons pains made in Île-de-France, de conserves tartinables…Un espace Ville vous attend également : il proposera des temps d’échanges et vous offrira l’opportunité de vous renseigner sur la gestion de l’eau, le tri des déchets… et l’ensemble des dispositifs de formations et d’aides à la création de projets agricoles et d’exploitations durables… de quoi susciter des vocations pour cette journée de clôture du Festival.

Bientôt vous pourrez consulter le programme.

Contact :

Sonia Yassa / Ville de Paris Festival du mieux manger 2022