2022-06-10 – 2022-06-12

3 jours de Festivités à Magné et à Coulon, au programme : Des spectacles, des animations, des expositions et une randonnée. Lieux :

Vendredi 10 Juin > Aire de l’Autremont – Coulon

Samedi 11 Juin > Place De l’église – Magné

Coulon

