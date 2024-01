Festival du manga de la Côte de Granit Rose Trébeurden, samedi 10 février 2024.

Festival du manga de la Côte de Granit Rose Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Les portes de l’aventure manga s’ouvriront à nouveau à Trébeurden le 10 et 11 février prochains !

Des ateliers captivants, des concours excitants, une cuisine exquise et bien plus encore vous attendent pour cette deuxième édition.

Ne manquez pas cette chance de rejoindre une communauté passionnée pour célébrer avec nous la magie du manga !

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site officiel de la ville pour découvrir le programme des ateliers et pour réserver votre place dans cette aventure hors du commun.

Préparez-vous à vivre un week-end mémorable et à créer des souvenirs incroyables au Festival du Manga de la Côte de Granit Rose !

9 Rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne manga@trebeurden.fr



