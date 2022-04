Festival du maelstrÖm théâtre Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Festival du maelstrÖm théâtre Ferme Dupire, 7 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Festival du maelstrÖm théâtre

du samedi 7 mai au dimanche 15 mai à Ferme Dupire

**Rendez-vous du 7 au 15 mai 2022 à la Ferme Dupire pour découvrir les spectacles de la 26è édition Grand maelstrÖm sur le thème “on n’est pas à une absurdité près”.** **6 troupes, 100 comédien.nes poètes et poétesses débridé.es qui vous embarquent pour un théâtre hors limite, des lectures et rencontres jubilatoires.** **Samedi 7 mai** * **14h30 & 20h30 :** MIGRAAANTS – Spectacle par la troupe melting pÖt. 1h45 – Public Ados/Adultes. * **18h :** Vernissage de la Galerie Expo: On n’est pas à une absurdité près – Annonce du Programme. Cocktail **Dimanche 8 mai** * **15h :** VOULEZ-VOUS – Spectacle par la troupe détÖx. 1Hh0 – Public Ados/Adultes **Lundi 9 mai** * **20h :** ENCORE – Lecture par la troupe pÖétik. 1h15 – Public Ado/adultes **Mercredi 11 mai & jeudi 20 mai** * **20h :** HannaH – LIBRE – Spectacle par la troupe atÖm. 1h30 – Public Ados/Adultes **Samedi 14 mai** * **14h30 & 20h :** SAUVAGE(S) – Spectacle par la troupe LabÖmatik. 1h30 – Public Ados/Adultes **Dimanche 15 mai** * **12h :** brunch. Apportez vos plats, poèmes, chants, morceaux à partager * **14h30 :** Scènes ZAPP’surdes : saynètes contemporaines par la troupe des Zapps – Tout public **Infos et réservations en ligne sur le site** : [www.grandmaelstromfestival.com](http://www.grandmaelstromfestival.com)

Sur inscriptions

Rendez-vous du 7 au 15 mai 2022 à la Ferme Dupire pour découvrir les spectacles de la 26è édition Grand maelstrÖm sur le thème “on n’est pas à une absurdité près”. Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:15:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T21:45:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-09T20:00:00 2022-05-09T21:15:00;2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T21:30:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:30:00;2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T13:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme Dupire Adresse 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Festival du maelstrÖm théâtre Ferme Dupire 2022-05-07 was last modified: by Festival du maelstrÖm théâtre Ferme Dupire Ferme Dupire 7 mai 2022 Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord