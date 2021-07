Festival du Madiran au Château de Crouseilles Crouseilles, 15 août 2021, Crouseilles.

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles

EUR 24 Dimanche 15 août, les vignerons vous accueillent au sein de leurs domaines pour des dégustations et visites guidées!

Château de Crouseilles:

Toute la journée, l’équipe vous propose des dégustations de leurs vins, et la découverte du parcours de visite libre des “7 Folies de Crouseilles”.

De 10h à 15h : Visite guidée “Crouseilles Signature”

Participez à une visite des installations de la Cave de Crouseilles, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et partagez l’essentiel de son histoire, de la passion de ses vignerons– Gratuit.

De 10h30 à 15h30 : Escape Game “Les Secrets du Madiran”

Saurez-vous résoudre le mystère des premières bouteilles de Madiran ? Retrouvez la trace de notre maître de chai ? A vous de le découvrir en équipe. Résolvez le mystère des secrets du Madiran et découvrez les vertus de l’élixir sacré ! – 24€ par personne.

+33 5 59 68 57 14

Maison des vins

