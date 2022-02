FESTIVAL DU LIVRE Salle des Fêtes Arc en Ciel Mézières-sur-Seine Catégories d’évènement: Mézières-sur-Seine

**Venez nombreux découvrir les auteurs de votre région.** **Lecture publique sur place pour tous les âges.** **Vente de livres et dédicaces :** Sylvia Schneider Jean-Louis Boulonne Nayade Esteban-Caride Emmanuel De Scoraille Ghislaine Bizot Pascal Descazaux Jessica Ruelle Elizabeth Robin Angeline Bray Pascal Ladhalle Emilie Bertrand

Pass vaccinal obligatoire

Premier Festival du livre
Salle des Fêtes Arc en Ciel
6 rue Maurice Fricotte,78970 Mézières-sur-Seine

