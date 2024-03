FESTIVAL DU LIVRE Saint-André-de-Sangonis, samedi 27 avril 2024.

FESTIVAL DU LIVRE Saint-André-de-Sangonis Hérault

Le public pourra assister aux interviews et aux séances de dédicaces des onze auteurs présents.

Le public pourra assister aux interviews et aux séances de dédicaces des onze auteurs présents.

De nombreuses animations sont également prévues tout au long de la journée, comprenant des lectures contées, des séances de Kamishibaï un genre narratif japonais accompagné d’un théâtre ambulant illustré -, des ateliers de scrapbooking pour embellir ses photos et images à travers diverses techniques telles que le collage, des sessions de création de cartes animées Pop’up, ainsi que des jeux cadavreski, où plusieurs personnes contribuent à composer une phrase ou un dessin sans connaissance des collaborations précédentes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie accueil@sangonis.fr

L’événement FESTIVAL DU LIVRE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2024-03-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT