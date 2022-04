Festival du Livre Jeunesse Ruelle/Touvre Festival du livre jeunesse Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Festival du livre jeunesse, le lundi 11 avril à 10:00

Piloté par la FCOL (site internet), le festival accueillera une quinzaine d’auteurs qui rencontreront des classes de tout le département. Un salon se tiendra au centre culturel de Ruelle où une dizaine de libraires exposeront et vendront des albums et livres jeunesse. Seront également au programme des ateliers, des conférences, des spectacles… Public jeunesse – Gratuit Festival du livre jeunesse à Angoulême Festival du livre jeunesse 14 rue Marcel Paul 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T19:00:00

