Festival du Livre Jeunesse, 5 mars 2023, Montbazon. 10 Rue de Monts

2023-03-05 10:00:00 – 2023-03-05 12:30:00

Indre-et-Loire Montbazon Dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse, le Générique propose 2 films : Grosse colère & Fantaisie et Le Petit Nicolas, Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? Suivi d’un tirage au sort de livres pour enfants. Dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse, le Générique propose 2 films : Grosse colère & Fantaisie et Le Petit Nicolas, Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? Suivi d’un tirage au sort de livres pour enfants. contact.legenerique@gmail.com +33 6 88 58 38 33 http://www.le-generique.fr/ Le générique

