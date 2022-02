Festival du livre jeunesse et de bande dessinée Cherbourg en Cotentin 35ème édition Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Festival du livre jeunesse et de bande dessinée Cherbourg en Cotentin 35ème édition Cherbourg-en-Cotentin, 19 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Festival du livre jeunesse et de bande dessinée Cherbourg en Cotentin 35ème édition Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00 Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin Journées scolaires les jeudi 19 et vendredi 20 mai 9h – 17h

Journées grand public samedi21 et dimanche 22 mai Venez à la rencontre d'auteurs et d'illustrateurs de littérature de jeunesse et de bande dessinée

Journées grand public samedi21 et dimanche 22 mai Venez à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs de littérature de jeunesse et de… contact@festivaldulivre.com +33 6 80 67 54 93 http://www.festivaldulivre.com/ Journées scolaires les jeudi 19 et vendredi 20 mai 9h – 17h

Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin

