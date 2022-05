festival du livre jeunesse et de bande dessinée Cherbourg en Cotentin 35ème édition Cherbourg-en-Cotentin, 19 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-05-19 – 2022-05-22 Espace René Le Bas Cherbourg en Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Festival du livre jeunesse et de bande dessinée à l’espace René Le Bas et à L’Autre-Lieu

Jeudi Journée Professionnelle à destination des médiateurs du livre

Jeudi et vendredi journées scolaires avec des rencontres d’auteurs, des spectacles, des ateliers, des expositions

Samedi et dimanche journées grand public avec dédicaces, expositions, spectacles…

gaela.michel@gmail.com +33 6 80 67 54 93 http://www.festivaldulivre.com/

