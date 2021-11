Paris Ground Control 2018 île de France, Paris Festival du livre et de la presse d’écologie Ground Control 2018 Paris Catégories d’évènement: île de France

Après une année ponctuée d’événements hors les murs, le Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé) est de retour pour sa 19e édition. Rendez-vous les 13 et 14 novembre au Ground Control pour célébrer le vivant ! La programmation Le festival investit le Ground Control, un espace convivial pour accueillir tous les publics, petit·e·s et grand·e·s, et proposer une programmation variée: Des débats et rencontres, autour du thème Le vivant : s’émerveiller et agir : effondrement, écoféminisme, cause animale, agriculture, luttes…

Des auteur.rice.s : Alice Canabate, Jacques Caplat, Antoine Chopot, Corinne Morel-Darleux, Clément Doche, Jules Falquet, Jocelyne Porcher, Xavier Poux, Geneviève Pruvost, Jérôme Ségal, Marc-André Selosse, Hélène Tordjman, Alexis Vrignon…

Des animations : ateliers, lectures-spectacles, balades naturalistes… La librairie éphémère Des maisons d’édition : Akinomé, Cambourakis, Divergences, Ecosociété, Editions du Ricochet, Editions Libre, La Fabrique, Livr&co, Premier parallèle, Rue de l’échiquier, Terre urbaine, Ulmer, Utopia

De la presse : Ecologie et politique, Ecorev’, L’âge de faire, Minimal, Politis, Reporterre, S!lence, Socialter, Vert

Des associations : Agir pour l’Environnement, Bookimini, Fondation de l’écologie politique, Mouvement Colibris, PikPik environnement, Urbanescence, Wild Legal

Une librairie tenue par Charybde, avec livres jeunesse, essais, littérature, bandes dessinées, livres pratiques, pour embrasser la diversité des approches écolos. Tout le programme en détail à consulter ici Ground control Situé à proximité de la gare de Lyon, dans une ancienne halle de tri postal appartenant à la SNCF, Ground control est un espace de 4 000 m² où les gens se rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions nouvelles peuvent apparaître. Lieu d’expérimentation et d’expression, la culture, la planète, la solidarité, les acteurs du changement y sont des sujets privilégiés, abordés de multiples façons avec des invité·e·s varié·e·s, artistes, chercheu·se·s, entrepreuneu·se·s, … Ce lieu cultive une certaine approche de la convivialité qui passe par le bien manger, la fête mais aussi les rencontres dans le monde réel autour d’un café, au pied d’un olivier, devant une exposition ou dans le cockpit d’un avion. Événements -> Festival / Cycle Ground Control 2018 81, rue du Charolais Paris 75012

