Paris Médiathèque Hélène Berr île de France, Paris Festival du livre et de la presse d’écologie – Atelier Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival du livre et de la presse d’écologie – Atelier Médiathèque Hélène Berr, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Atelier “Fabrique ton livre” Une éditrice de la maison d’édition La cabane bleue propose aux participants de découvrir ensemble les différentes matières qui composent un livre et leur impact sur l’environnement.

On explore ainsi la fabrication du papier, puis les différentes étapes d’impression et de façonnage d’un livre. Les enfants terminent en confectionnant et complétant eux-mêmes un mini-livre Une façon simple et ludique d’aborder la conception du livre dans une perspective de développement durable ! A partir de 7 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires Dans le cadre du Festival du Livre et de la presse d’écologie (Félipé) Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (286m) 6, 8 : Daumesnil (377m) 29,46,64,71 NATION (RER A)

Contact :Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ 0143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-11-10T16:00:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00

Festival du livre et de la presse d’écologie, 2021

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris