Festival du Livre en Bretagne : Anjela Duval Carhaix-Plouguer, 30 octobre 2021

Carhaix-Plouguer Finistère

Rendez-vous incontournable et véritable vitrine de l’édition en Bretagne, le festival du livre se déroule chaque année à Carhaix le dernier week-end d’octobre. La manifestation accueille la grande majorité des maisons d’édition de Bretagne, plus de 300 auteurs, sans oublier la dizaine de milliers de visiteurs fidèles à ce rendez-vous.

La 32e édition du Festival du livre en Bretagne mettra à l’honneur la poétesse et écrivaine Anjela Duval, à l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Les deux jours de festival permettront à tous de découvrir “l’œuvre de celle qui par sa simplicité, son naturel de véritable femme de la terre […] et son talent d’écriture dans une langue bretonne à la fois riche et élégante, a séduit plusieurs générations.”

Des conférences thématiques ponctueront le festival ainsi que les remise des prix du roman de la ville de Carhaix, priz danevelloù Ti-kêr Karaez et Priz Langleiz.

festivaldulivre@gmail.com http://www.festivaldulivre-carhaix.bzh/

