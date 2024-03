Festival du Livre de Paris, l’événement littéraire de l’année Grand Palais Éphémère Paris, vendredi 12 avril 2024.

Du vendredi 12 avril 2024 au dimanche 14 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

Pour les moins de 25 ans : gratuit

Pour les plus de 25 ans :

– Tarif préférentiel jusqu’au 10 avril 2024 : 5€

– Plein tarif à partir du 11 avril 2024 : 9€

La programmation du Festival du Livre de Paris réunit le plus beau panorama de la création éditoriale contemporaine.

Cette année, le Québec est l’invité d’honneur de notre Festival, qui ouvre ainsi grand ses portes à la francophonie.

Réunissant le plus beau panorama de la création éditoriale contemporaine, la programmation du Festival du Livre de Paris donne la parole à 329 autrices et auteurs sur les 6 scènes du Grand Palais Éphémère et dans les lieux Hors les murs.

Organisée par thèmes, privilégiant les approches croisées et inédites, la programmation favorise les échanges entre les genres et les horizons littéraires, la perméabilité, les découvertes autant que les auteurs et autrices incontournables, français, internationaux et évidemment québécois.

Chaque matin, les familles pourront profiter d’une programmation adaptée à tous les âges. Les plus jeunes déambuleront dans les allées avant l’affluence massive des après-midis et rencontreront leurs auteurs et éditeurs préférés.

Le dimanche soir, en clôture, des notes poétiques s’élèveront des six scènes du Grand Palais Éphémère pour une conclusion exclusivement consacrée à la poésie.

Ces deux rendez-vous singuliers jalonnent une programmation qui mêle fiction, non-fiction, bande-dessinée et young adult.

Faites votre choix parmi plus de 160 rencontres !

Grand Palais Éphémère Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://www.festivaldulivredeparis.fr/fr/programmation https://www.festivaldulivredeparis.fr/fr/Informations-pratiques

Festival du livre de Paris