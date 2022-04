Festival du Livre de Paris Grand Palais Éphémère, 22 avril 2022, Paris.

Du vendredi 22 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

. payant

En 2022, le salon du Livre devient Festival du Livre de Paris. Séances de dédicaces, lectures, entretiens et débats promettent autant de rencontres inattendues et inédites entre les auteurs et les lecteurs dans plusieurs lieux de la capitale. Vous pourrez aussi profiter avec famille et amis des ateliers pour enfants, ainsi que de concerts et performances artistiques mêlant musique, chant, danse et dessin.

À l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, les lettres indiennes seront mises à l’honneur de ce nouveau festival. Dans un pavillon majestueux, à quelques mètres de la Tour Eiffel, vous explorerez les trésors d’une littérature aussi inventive qu’audacieuse riche d’un héritage culturel ancestral.

Dans les murs

Cœur battant du festival et site d’accueil des exposants, un lieu d’exception : le Grand Palais Ephémère. L’Agora, les quatre cafés littéraires et les deux ateliers accueilleront une programmation plurielle, audacieuse et affranchie des contraintes de genre. L’entrée sera gratuite mais la réservation en ligne sur site obligatoire.

Hors les murs

Des lieux satellites, pour aller plus loin

Le Festival du Livre de Paris offrira pour la première fois des évènements hybrides autour du livre dans des lieux prestigieux, parfois insolites de la capitale. Que ce soit dans l’auditorium du Petit Palais, la Maison de la Poésie, l’Académie du climat, la Sorbonne ou le Panthéon, le public y trouvera un temps de rencontres affranchies de toutes idées reçues, fédérant tous les talents.

Les ambassades

Parce que l’édition française aime la littérature étrangère, nous proposerons au public de partir en voyage dans une douzaine d’ambassades à Paris. Le Festival du Livre de Paris célèbrera donc des auteurs emblématiques ou des nouvelles plumes du monde entier. Une expérience littéraire et patrimoniale inédite, invitant à pousser les portes de quelques-uns des plus beaux bâtiments du cœur de la capitale.

Les flâneries littéraires

Chaque jour, un auteur, un éditeur vous accompagneront pour une flânerie littéraire dans les rues de Paris. Le programme est encore en construction, en partenariat avec Marie-Rose Guarnieri et l’association Verbes.

Grand Palais Éphémère 2 Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://www.festivaldulivredeparis.fr/