Festival du Livre de Paris dans les bibliothèques, vendredi 12 avril 2024.

Du vendredi 12 avril 2024 au dimanche 14 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Réservations sur festivaldulivredeparis.fr

Le Festival du livre est de retour dans les bibliothèques de Paris du 12 au 14 avril !

L’édition 2024 de ce rendez-vous incontournable de la littérature réunira près de 1 000 écrivains francophones et internationaux pour faire dialoguer les genres et les générations. Un partenariat renouvelé avec les bibliothèques de la Ville de Paris permet au Festival du Livre de Paris de faire escale dans plusieurs bibliothèques en y invitant des auteurs et des autrices pour une série de lectures à deux voix et de rencontres suivies par des séances de dédicaces.

Contact :

Myriam Wares