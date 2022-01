Festival du Livre de Nice Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Festival du Livre de Nice Nice, 3 juin 2022, Nice. Festival du Livre de Nice Place Masséna Jardin Albert 1er Nice

2022-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Place Masséna Jardin Albert 1er

Nice Alpes-Maritimes Le Festival du Livre de Nice est le rendez-vous littéraire incontournable du printemps. Plus de 200 écrivains (romanciers, essayistes, poètes, polémistes, historiens, célébrités)… +33 4 92 14 46 14 http://www.lefestivaldulivredenice.com/ Place Masséna Jardin Albert 1er Nice

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Place Masséna Jardin Albert 1er Ville Nice lieuville Place Masséna Jardin Albert 1er Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Festival du Livre de Nice Nice 2022-06-03 was last modified: by Festival du Livre de Nice Nice Nice 3 juin 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes