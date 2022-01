Festival du Livre de Jeunesse Occitanie – Les 29 et 30 janvier Lycée Pierre-Paul Riquet, 29 janvier 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

Plus que jamais, nous tient l’envie de s’évader et tourner nos regards vers l’horizon … La littérature jeunesse invite les jeunes lecteurs à s’immerger dans des mondes différents et en explorer la poésie. Cette 20ème édition aspire à plonger dans la profondeur des songes et du merveilleux. Au programme, des rencontres, des lectures et spectacles, des ateliers et des expositions pour explorer les univers graphiques et littéraires d’auteurs et illustrateurs jeunesse. Le temps fort du Festival, le week-end des 29 et 30 janvier, est de retour pour ce 20e anniversaire et se déroulera au gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens de Gameville. À partir du 22 janvier, se dérouleront différents événements en librairies et écoles. _**Au vue de la situation sanitaire, des changements de programme sont possibles. Ils seront annoncés sur le site internet et les réseaux sociaux du Festival.**_ _**Le pass vaccinal sera obligatoire pour assister à l’ensemble des initiatives du Festival et le masque devra être porté dès 6 ans.**_

20ème édition : « Rêver encore… » Une édition poétique et pleine d’espoir.

