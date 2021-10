Festival du livre de jeunesse Halle aux Toiles, 12 novembre 2021, Rouen.

Festival du livre de jeunesse

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Halle aux Toiles

Le thème de l’édition du festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse se dévoile sous l’intitulé « Au pied de mon arbre… ». Si l’arbre est au centre du propos, il ne cachera pas longtemps la forêt ! L’association proposera une large sélection de livres et des animations sur l’arbre, la forêt et plus largement la nature. Le festival mettra à l’honneur l’autrice, illustratrice, Françoise Rogier, et sa dernière parution La Forêt de Travers, publiée aux éditions A pas de loups… Son éditrice Laurence Nobécourt l’accompagnera lors de sa venue au festival. Retrouvez de nombreux auteurs et maisons d’édition présentes ! Le programme et les informations pratiques sont à retrouver ici : [http://www.festival-livre-rouen.fr/](http://www.festival-livre-rouen.fr/)

3,5€ – gratuit pour les moins de 108, les étudiants, les familles nombreuses, les bénéficiaires des minima sociaux

39e édition – Au pied de mon arbre

Halle aux Toiles Place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T18:00:00