du mercredi 11 mai au samedi 14 mai à Médiathèque

La médiathèque de Loudun participe au XIIème Festival organisé par la Communauté de Communes du Pays Loudunais. Au programme : plusieurs auteurs jeunesses invités, des ateliers, des lectures, des spectacles, des dédicaces. Isabelle Gil, Sibylle Delacroix, Cécile Gambini, Sandrine Bonini, Sylvie Allouche, Christophe Lambert, Emmanuel Bourdier, Sophie Rigard Goulard, Nathalie Somers Rencontres – spectacle – ateliers – dédicaces – lectures Médiathèque 1 Place Sainte-Croix – Loudun Loudun Vienne

