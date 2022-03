Festival du Livre de Boos Salle polyvalente La Gribotière Boos Catégories d’évènement: Boos

Une lecture orale pour les adultes se fera à 11h, et une autre pour la jeunesse sera à 15h30. Une animation de sculpture sur ballons vous sera également proposée à partir de 14h. Venez vous évader à travers les œuvres des écrivains présents. La mairie de Boos vous invite au tout premier festival du livre qui aura lieu le dimanche 27 mars 2022, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la salle polyvalente La Gribotière. Salle polyvalente La Gribotière Rue de la Chesnaie, 76520 Boos Boos Seine-Maritime

