26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg Valence Drme

2022-11-25 – 2022-11-27

Drme 1er festival du livre animé Pop Up organisé par la maison d’édition associative BOK. Pendant trois jours, enfants et adules pourront découvrir des livres animés grâce à des ateliers, des conférences, des lectures, des projections, dédicaces et expositions mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 23 70 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

