Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Festival du livre Ancres et Encres Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Festival du livre Ancres et Encres Saint-Vaast-la-Hougue, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. Festival du livre Ancres et Encres 2021-07-30 18:00:00 – 2021-07-30

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Rencontres littéraires 2021 , Maylis de KERANGAL, dédicace, médiathèque de Saint-Vaast,

Maylis de Kerangal a été lauréate du prix Médicis en 2010 avec son puissant roman Naissance d’un pont. Son merveilleux texte, Réparer les Vivants, a été adapté au cinéma. Elle propose cette année Canoës : sept nouvelles qui veulent sonder la voix humaine (éd. Verticales). Rencontres littéraires 2021 , Maylis de KERANGAL, dédicace, médiathèque de Saint-Vaast,

Maylis de Kerangal a été lauréate du prix Médicis en 2010 avec son puissant roman Naissance d’un pont. Son merveilleux texte, Réparer les Vivants, a été… Rencontres littéraires 2021 , Maylis de KERANGAL, dédicace, médiathèque de Saint-Vaast,

Maylis de Kerangal a été lauréate du prix Médicis en 2010 avec son puissant roman Naissance d’un pont. Son merveilleux texte, Réparer les Vivants, a été adapté au cinéma. Elle propose cette année Canoës : sept nouvelles qui veulent sonder la voix humaine (éd. Verticales). dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue