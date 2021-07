Festival du livre Ancres et Encres Saint-Vaast-la-Hougue, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

Festival du livre Ancres et Encres 2021-07-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-28 19:00:00 19:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue

Rencontres littéraires 2021 , quatre auteurs en dédicace salle René Mercier, Saint-Vaast,

Carole DUPLESSY-ROUSEE

Ses romans contemporains flirtent parfois avec le passé, dans un style vif, piquant, enjoué ou émouvant, avec de pétillants personnages. Le Silence d’Amarine nous entraîne au cœur d’un secret de famille, des plages de Morsalines à celles de Tatihou en passant par Saint-Vaast. Douze romans à découvrir dont deux nouveautés : Toutes les dernières fois et Il est temps d’aimer .

– Annick PERROT

L’historienne Annick Perrot propose son dernier ouvrage Saint-Vaast-la-Hougue et ses gens de mer, une société littorale du Cotentin au XVIIIe siècle. Cette immersion dans une population maritime offre un éclairage passionnant sur la vie quotidienne des marins côtiers à cette époque. Elle permet de les suivre lorsqu’ils prennent la mer pour la pêche ou pour le service du roi, mais aussi d’appréhender leur quotidien, au retour de leurs campagnes, sur cette pointe de terre battue par les flots (éd OREP).

– Olivier LEDUC

Auteur de livres pour enfants, Olivier LEDUC présente et signe Eliote, chasseur d’étoiles, qui raconte l’aventure d’un jeune aviateur qui se préoccupe de notre belle planète bleue. En lisant le mot ETOILE à l’envers : ELIOTE apparaît. Eliote, c’est un chasseur d’étoiles filantes. Mais que fait-il de ce trésor qu’il entasse chaque jour ? www.saperlivpopette.com

– Edmond THIN

Spécialiste des fortifications, Edmond Thin propose son dernier ouvrage Forts de mer en Cotentin et dans les îles anglo-normandes, à la fois guide de visite et ouvrage de référence sur ce riche patrimoine (éd. OREP) ainsi que sa saga historique retraçant l’ascension sociale de gentilshommes ruraux de Saint-Vaast, Les seigneurs de Durécu (éd. Heimdal). Il propose également son beau livre réalisé avec Christian Desclercs, La Hague en Cotentin (éd. OREP).

+33 2 33 23 97 16

