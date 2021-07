Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Festival du livre Ancres et Encres Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Festival du livre Ancres et Encres Saint-Vaast-la-Hougue, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. Festival du livre Ancres et Encres 2021-07-17 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-17

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Rencontres littéraires 2021 avec Pierre Elie FERRIER, alias PEF à la médiathèque deSaint-Vaast.

Bien connu pour ses livres Jeunesse dans lesquels il jongle avec les mots, PEF présente son troisième ouvrage pour adultes Aller-Double avant de le dédicacer. Dans une langue inventive et poétique, l’auteur des Motordu nous entraîne sur la nationale 6 qui le relie à son pays natal, belle occasion de raconter ses souvenirs Rencontres littéraires 2021 avec Pierre Elie FERRIER, alias PEF à la médiathèque deSaint-Vaast.

Bien connu pour ses livres Jeunesse dans lesquels il jongle avec les mots, PEF présente son troisième ouvrage pour adultes Aller-Double avant de le dédicacer. Dans une langue inventive et poétique, l'auteur des Motordu nous entraîne sur la nationale 6 qui le relie à son pays natal, belle occasion de raconter ses souvenirs

