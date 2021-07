Réville Réville Manche, Réville Festival du livre Ancres et Encres Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Réville Manche Rencontres littéraires 2021 , Pierre COFTIER, salle Guillaume Fouace à Réville.

Présentation et dédicace du dernier ouvrage de Pierre Coftier, Le déjeuner du casseur de pierres, pour lequel l’auteur s’est inspiré des tableaux de Guillaume Fouace et Gustave Courbet qui ont permis à certains travailleurs d’être exposés dans l’art. Pierre Coftier décrit et analyse la façon dont ces personnes ont pu sortir de l’ombre Rencontres littéraires 2021 , Pierre COFTIER, salle Guillaume Fouace à Réville.

