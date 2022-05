Festival du Livre : 35 auteurs en dédicace ! Place de l’hôtel de ville, 11 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Place de l’hôtel de ville, le samedi 11 juin à 14:30

Chaque année, le Festival du Livre vous propose de venir à la rencontre des auteurs de l’actualité littéraire. L’occasion de faire le plein d’ouvrages avant les congés estivaux, et de faire découvrir les beautés de l’illustration jeunesse aux enfants. **Tous les genres à l’honneur** En 2021, vous avez pu discuter de son dernier roman avec le parrain du Festival, David Foenkinos, mais aussi avec Olivier Adam, Olivier Bourdeaut, Alice Ferney… Les maîtres du polar Caryl Ferey, Olivier Truc et Emmanuel Grand vous attendaient, tandis que l’histoire était représentée par Alexandra Lapierre, Dominique Missika, Ian Manook. Côté essais, Corinne Zarzavatdjian, Michel Marian et Cédric Gras étaient aussi présents. La jeunesse et la BD étaient aussi du rendez-vous avec Cati Baur, Eric Liberge, Arnaud Poitevin, Camille Royer, Pauline Kalioujny… **Des activités pour toute la famille** En plus des dédicaces pour petits et grands, des activités sont proposées tout au long de l’après-midi : le coin des histoires avec l’association Lire et Faire Lire et les bibliothécaires de la ville, mais aussi des jeux avec les espaces ludiques. Sans oublier la traditionnelle dictée qui réunit tous les passionnés du Bescherelles autour de trois niveaux (Champion, Initié et Junior): révisez les exceptions de la langue française d’ici la prochaine édition ! **Des podcasts à réécouter** Ecoutez en ligne les conférences de Régis Jauffret, Hédi Kaddour, Alexandra Lapierre, ainsi que la table ronde avec Olivier Adam, Alice Ferney, Nathalie Kuperman. L’illustrateur Arnaud Poitevin croque également ses personnages en direct dans une vidéo. Plus d’infos sur [https://www.festivaldulivredissy.com/](https://www.festivaldulivredissy.com/)

entrée libre

Place de l’hôtel de ville avenue de la république 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T18:30:00