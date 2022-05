Festival du Lin – Visite d’usine Terre de lin Saint-Pierre-le-Viger Saint-Pierre-le-Viger Catégories d’évènement: Saint-Pierre-le-Viger

Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime Située en plein coeur d’un terroir unique pour la production mondiale de lin textile de qualité, l’usine “Terre de Lin”

vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes étapes de la transformation de cette fibre naturelle. La

coopérative représente 15 % de la production mondiale de lin. Elle est l’acteur majeur de l’amont de la filière lin textile.

Poussez les portes de l’usine et découvrez des savoir-faire uniques partant de la production agricole au ruban prêt à

être filé et expédié dans le monde entier. Départ des visites :

8h30 / 9h30 / 11h / 14h / 16h

(nombre de places limité, pas de réservation) Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

