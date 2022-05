Festival du Lin – Les tables rondes et exposition d’outils anciens Saint-Pierre-le-Viger Saint-Pierre-le-Viger Catégories d’évènement: Saint-Pierre-le-Viger

Seine-Maritime

Festival du Lin – Les tables rondes et exposition d'outils anciens Saint-Pierre-le-Viger, 8 juillet 2022, Saint-Pierre-le-Viger.

2022-07-08 – 2022-07-10

Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime Saint-Pierre-le-Viger Pour ce 30ème anniversaire, l’équipe du festival tenait à réunir des acteurs de la filière lin autour de tables rondes pour échanger et comprendre les enjeux actuels du lin : préservation des savoir-faire, durabilité, relocalisation des savoir-faire français… autant de sujets pleinement ancrés dans l’actualité et l’avenir de la filière. > TABLES RONDES :

VENDREDI 8 JUILLET A 14H

Les racines du lin. L’arrivée des Belges en Seine-Maritime et transmissions de savoir-faire avec l’Association

Normandie-Flandres. SAMEDI 9 JUILLET A 14H

Le lin, mode durable et éco-responsable avec des créateurs de mode. DIMANCHE 10 JUILLET A 14H

La filière lin et ses enjeux actuels avec Thierry Goujon directeur de Terre de Lin, Giorgio RONDI de Linifficio (Italie) et Marion DIARRA-LARDANS du Tissage du Ronchay. > A DECOUVRIR PENDANT TOUT LE WEEK-END…

Présentation de l’Association Normandie-Flandres qui a fêté ses 100 ans en 2021 et exposition d’outils anciens. > ATELIER LAND ART : SAMEDI 9 JUILLET AU MATIN + DIMANCHE 10 JUILLET

Avec l’Association Entre Terre et Merveilles pour les petits et les grands.

Réalisation d’un grand mandala en forme de fleur de lin en extérieur, devant la salle Simone Veil. Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

