Festival du Lin – Expositions Veules-les-Roses, 8 juillet 2022, Veules-les-Roses.

Festival du Lin – Expositions

Chapelle St Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

2022-07-08 – 2022-07-10

Veules-les-Roses

Seine-Maritime

> Exposition Noëlle Patry-Gosse à la Chapelle St Michel, près de la mairie.

Dans ce « jardin », Noëlle PATRY-GOSSE propose un travail autour de l’énergie des couleurs et de la nature en utilisant principalement des tissus recyclés et des teintures végé-tales.

Jouant avec la diversité et la liberté que le végétal offre, des fleurs, des tiges, des arbres prennent forme. Le végétal s’as-socie aux couleurs avec tout un champ de progressions et variations possibles, comme des expérimentations influen-cées par les saisons. Sur les tissus courent des fils qu’elle brode de façon intuitive, librement. Se sentant profondé-ment concernée par les métamorphoses environnementales de cette ère anthropocène elle préfère inlassablement sou-ligner le beau et ce qui doit être préservé, envers et contre tout, plutôt que de rajouter du « sombre » au « sombre ». La beauté incite au partage et fait du bien. Cette expérience esthétique, qui est une invitation à ralentir le rythme en op-position à ce monde où tout doit aller de plus en plus vite, est aussi une forme de résistance.

> Exposition Noé Paper aux Serres du val

Xavier et Noémie créent depuis 2016 des motifs qu’ils impriment sur différents supports : lin (nappes, chemin de table, coussins, coupon, fauteuils,…), affiches. Noé Paper évolue dans une démarche écoresponsable : lin cultivé en Normandie et tissé en France ou Belgique, encres écoresponsables, démarche locale. Le lieu des Serres est propice à de jolies découvertes de plantes, arbres et arbustes soigneusement cultivés. Le fondateur y prône «La culture de la différence depuis 1865». Véritable artisan producteur du monde végétal. Un lieu magique pour découvrir les plantes sous tous leurs états !

Xavier TROTIN de Noé Paper fera une démonstration d’impres-sion en sérigraphie, une méthode d’impression ancestrale qui perdure chez de nombreuses grandes marques.

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay

Dans ce « jardin », Noëlle PATRY-GOSSE propose un travail autour de l'énergie des couleurs et de la nature en utilisant principalement des tissus recyclés et des teintures végé-tales.

Veules-les-Roses

