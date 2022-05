Festival du Lin – Expositions Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Exposition France PATCHWORK “Quilts de Légende” à l’église

Exposition Couleur Bleu, salle communale

Exposition Diana AUZOU, chapelle St Julien-hameau de Flainville De 10h à 18h30 Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

