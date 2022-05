Festival du Lin – Expositions La Gaillarde La Gaillarde Catégories d’évènement: La Gaillarde

Seine-Maritime

Festival du Lin – Expositions La Gaillarde, 8 juillet 2022, La Gaillarde. Festival du Lin – Expositions La Gaillarde

2022-07-08 – 2022-07-10

La Gaillarde Seine-Maritime La Gaillarde Exposition Karine N’GUYEN VAN THAM, église

Exposition Léa STANSAL, Salle Saint Roch

Exposition Atelier ID Textile – Marion & Sylvie Breton, Il y a des lustres… , Chapelle Sainte Marguerite Atelier Croche-Galet, Chapelle Sainte Marguerite

Détourner un galet récolté sur les plages du Pays de Caux en utilisant de la ficelle de lin, tout en s’initiant au crochet.

Tous les jours de 11h00 à 12h30

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants maximum : 8

Tarif : 20 €

Inscriptions : marion@idtextile.fr

De 10h à 18h30 Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay Exposition Karine N’GUYEN VAN THAM, église

Exposition Léa STANSAL, Salle Saint Roch

Exposition Atelier ID Textile – Marion & Sylvie Breton, Il y a des lustres… , Chapelle Sainte Marguerite Atelier Croche-Galet, Chapelle Sainte… allianceetculture@wanadoo.fr +33 2 35 57 25 20 https://www.festivaldulin.org/ Exposition Karine N’GUYEN VAN THAM, église

Exposition Léa STANSAL, Salle Saint Roch

Exposition Atelier ID Textile – Marion & Sylvie Breton, Il y a des lustres… , Chapelle Sainte Marguerite Atelier Croche-Galet, Chapelle Sainte Marguerite

Détourner un galet récolté sur les plages du Pays de Caux en utilisant de la ficelle de lin, tout en s’initiant au crochet.

Tous les jours de 11h00 à 12h30

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants maximum : 8

Tarif : 20 €

Inscriptions : marion@idtextile.fr

De 10h à 18h30 Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay La Gaillarde

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Gaillarde, Seine-Maritime Autres Lieu La Gaillarde Adresse Ville La Gaillarde lieuville La Gaillarde Departement Seine-Maritime

La Gaillarde La Gaillarde Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-gaillarde/

Festival du Lin – Expositions La Gaillarde 2022-07-08 was last modified: by Festival du Lin – Expositions La Gaillarde La Gaillarde 8 juillet 2022 La Gaillarde seine-maritime

La Gaillarde Seine-Maritime