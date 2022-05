Festival du Lin – Expositions La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Dun

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime La Chapelle-sur-Dun Exposition Corinne DELUSSEAU-ROUXEL “Ode forestière” à l’église

Exposition Véronique DIDIER à l’église

Exposition Inès LOPEZ-SANCHEZ-MATHÉLY “Une découverte étonnante, en Puisaye” à la Salle communale

Exposition Collectif Rés(O)nances lyriques “Mémoire et temps, lin ou l’autre ?”, parc du château St Jean

Exposition Greta KARDI (Lituanie), Land Art, parc du château St Jean De 10h à 18h30 Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

