Festival du Lin – Exposition Pascale Monnin “une couronne tombe sur la ville”

Festival du Lin – Exposition Pascale Monnin “une couronne tombe sur la ville”, 8 juillet 2022, . Festival du Lin – Exposition Pascale Monnin “une couronne tombe sur la ville”

2022-07-08 – 2022-07-10 Cette exposition est une ballade onirique qui explore l’histoire du Lin et lui invente ses princesses.

Du Lin au Saint-Suaire juste un petit tour en ombres et en lumières. A l’église d’Angiens de 10h à 18h30. Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay Cette exposition est une ballade onirique qui explore l’histoire du Lin et lui invente ses princesses.

Du Lin au Saint-Suaire juste un petit tour en ombres et en lumières. A l’église d’Angiens de 10h à 18h30. Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 €… Cette exposition est une ballade onirique qui explore l’histoire du Lin et lui invente ses princesses.

Du Lin au Saint-Suaire juste un petit tour en ombres et en lumières. A l’église d’Angiens de 10h à 18h30. Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville