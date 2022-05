Festival du Lin – Exposition Nathalie Leverger Angiens, 8 juillet 2022, Angiens.

Festival du Lin – Exposition Nathalie Leverger Angiens

2022-07-08 – 2022-07-10

Angiens Seine-Maritime

Je crochète sans modèle, en toute liberté, des volumes de tailles et gabarits divers, constituant ainsi un stock qui grossit d’années en années. Parfois je reprends un ouvrage chiné sur internet ou en brocante et le termine pour le sortir

de sa condition de napperon oublié dans un placard. Ces pièces, durcies, puis assemblées entre elles, contribuent à

des installations blanches et poétiques, à la fois fragiles et graphiques.

Depuis quelques mois, la perspective d’exposer au Festival du Lin dirige ma pratique vers un nouveau matériau pour

moi et c’est ainsi que le lin se mêle heureusement au coton et contribue à accentuer la poésie de mes installations.

A l’église d’Iclon, de 10h à 18h30

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay

