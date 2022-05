Festival du Lin – Exposition LIN POUR L’AUTRE Fontaine-le-Dun, 8 juillet 2022, Fontaine-le-Dun.

Festival du Lin – Exposition LIN POUR L’AUTRE Fontaine-le-Dun

2022-07-08 – 2022-07-10

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Centre social Apostrophe Foyer Médicalisé des Hautes-Eaux

Découverte des créations artistiques réalisées par des bénévoles et des personnes en situation de handicap à l’aide

de graines, plantes, filasse, toile et cordes de lin. Outre sa dimension artistique, cette exposition vise à changer le

regard porté sur le handicap et à valoriser le partage, les échanges, la solidarité…

Association l’Arbre aux Fouletots

L’association propose des ateliers enfants participatifs l’après-midi sur une oeuvre commune pour découvrir des techniques de broderie et des ateliers sur inscription.

De 10h à 18h30

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay

dernière mise à jour : 2022-05-15 par