Festival du Lin – Exposition Charlotte Thomas Angiens, 8 juillet 2022, Angiens.

Festival du Lin – Exposition Charlotte Thomas Hameau du Silleron Chapelle du Château de Silleron Angiens

2022-07-08 – 2022-07-10 Hameau du Silleron Chapelle du Château de Silleron

Angiens Seine-Maritime

Le vivant, mon premier stimulant créatif. Les techniques textiles, un langage à part entière. Le choix de mes matériaux,

une complicité subite et une prise de position. Ces pièces que je vous propose, la mise en matière de mes envies, convictions et questionnements. Mes pièces sont composées de matières végétales ou animales.

Le lin blanchi – J’aime sa fibre vivante, vibrante, l’impact et la réflexion de la lumière sur celle-ci.

Le crin de cheval – J’aime ses aspects mats par endroit et brillants par d’autre, son aspect rigide et caractériel. Il m’importe beaucoup d’utiliser des fibres naturelles, car l’idée de soin et d’apaisement est au coeur de mon travail.

Ces matières se prêtent énormément à la tapisserie d’art, que je revisite et approche tel un moyen d’échange avec

vous.

Exposition à la Chapelle du Château de Silleron, 10h à 18h30

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay

Exposition à la Chapelle du Château de Silleron, 10h à 18h30

dernière mise à jour : 2022-05-15 par