Festival du Lin – Exposition Chantier d’insertion “de fil en aiguille” Fontaine-le-Dun

2022-07-08 – 2022-07-10

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime Fontaine-le-Dun

De fil en Aiguille est un chantier d’insertion porté par la Maison des Actions Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) depuis 2006.

L’équipe qui est composée de 12 salariées en insertion professionnelle, travaille sur deux supports principaux : le repassage et la couture. L’apprentissage de la couture et les différentes confections se font à partir de vêtements et tissus de récupération.

La récupération, le recyclage et la transformation sont les bases de notre travail. Pour le Festival du Lin 2022, le chantier

d’insertion présente des confections uniques réalisées à partir de récupération de jeans et de vêtements en lin réutilisés ainsi qu’une gamme zéro déchet avec des sacs en lin.

Salle municipale à côté de la Mairie, de 10h à 18h30

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors

Tissage du Ronchay

