Festival du Lin et de la Fibre Artistique Saint-Pierre-le-Viger, 8 juillet 2022, Saint-Pierre-le-Viger.

Festival du Lin et de la Fibre Artistique Saint-Pierre-le-Viger

2022-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 18:30:00 18:30:00

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Saint-Pierre-le-Viger

Le Festival du Lin et de la Fibre Artistique fête ses 30 ans les 8, 9 et 10 juillet 2022 ! Découvrez la filière lin sous toutes ses formes à travers plus de 30 sites d’expositions et d’animations inédites ! Au programme : – Des Expositions d’Art Textile Contemporain et Traditionnel présentées dans des cadres exceptionnels (Chapelles, Châteaux, Eglises…), – Un Salon du Lin Textile (Salon marchand de plus de 100 Exposants), – Des Défilés de Mode, – La Visite de l’Usine Terre de Lin qui est le plus grand Teillage d’Europe – Une promenade & une démonstration d’arrachage dans un champ de Lin, – Des ateliers d’initiation – Une vaste exposition sur les matériaux composites, – Tables rondes autour des thématiques actuelles concernant le lin – De la restauration… A découvrir sur 10 communes de la Vallée du Dun et de ses environs. Les sites d’exposition sont ouverts de 10H00 à 18H30 (20h pour le Salon du Lin Textile le vendredi 8 juillet). Détails des tarifs ici : https://www.festivaldulin.org/tarifs/

allianceetculture@wanadoo.fr +33 2 35 57 25 20 https://www.festivaldulin.org/

Saint-Pierre-le-Viger

