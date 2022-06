Festival du Lin – Ateliers d’art, 10 juillet 2022, .

Festival du Lin – Ateliers d’art



2022-07-10 – 2022-07-10

> Atelier « Broderie sur filet noué »

Salle de la Mairie

Christine GATELIER et l’Asso-ciation l’Arbre aux Fouletots

Apprentissage du noeud du filet.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet à 10h

Tarif : 30 € (matériel fourni)

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants par atelier : 5 Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr

07 90 10 06 45

> Atelier « Jours à fils tirés des Vosges Saônoises »

Salle de la Mairie

Yvette CHAPPUIS et l’Association Tiévos’ges saônoise

Selon la demande, motif d’apprentissage sur le doigt ou motifs de jours noués sur métier pour les plus experts.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet à 10h

Tarif : 30 € (matériel fourni)

Durée : 2h30

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants par atelier : 5

Inscriptions : chappuis-yvette@outlook.com 07 68 17 33 34

> Accueil spontané pour découvrir la technique et participer à une œuvre collective

Salle de la Mairie

Association l’Arbre aux Fouletots

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 17h30.

Tarif : 10 € pour 1 heure

Sans inscriptions.

> Atelier découverte enfant de la broderie au filet Noué

Hélène RUSSO et l’Association l’Arbre aux Fouletots

Découverte du point de reprise sur filet Noué sur une œuvre collective.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 17h30

Tarif : 5 € (matériel fourni, présence des parents souhaitée)

Durée : 30mn à 1h

Nombre de participants par atelier : 5 Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr 07 90 10 06 45

> Atelier « Papillon en broderie blanche »

Pôle Multiservice

Véronique ERNOUL

Débutant.e.s : apprendre les bases du plumetis, le bourrage, le sens de la broderie, le cordon.

2ème niveau : apprendre à broder un pois en plumetis et le point de sable.

Vendredi 8 juillet et dimanche 10 juillet à 14h

Tarif : 40 € (matériel fourni)

Durée : 2h30

Nombre de participants par atelier : 6 Inscriptions : veronique@ernoul.fr

06 75 21 00 30

> Atelier « Entre mes mains »

Pôle Multiservice

ISE

Entre mes mains habite une faune chère à mon cœur, une jungle faite de chimères et de douceurs où cohabitent mes rêves et mes peurs…

Dimanche 10 Juillet de 10h à 13h

Tarif : 35 € (matériel fourni) Inscriptions : isecellier@gmail.com 06 08 89 89 15

> Atelier « Le papillon – Broderie de perles et paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de perles, cuvettes, paillettes, tou-pies Swarosky, pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 40 € (matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net 06 77 02 52 26

> Atelier « La rose – Broderie de paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de paillettes, tubes et perles. Pose de paillettes debout et en remplis-sage en vrai écaille. Pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 40 €

(matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux.

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 06 77 02 52 26

> Atelier « La fleur de pommier -Broderie de paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de perles et de paillettes en fausse écaille, tubes. Pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 35 €

(matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux.

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 06 77 02 52 26

dernière mise à jour : 2022-06-21 par