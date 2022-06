Festival du Lin – Ateliers d’art, 9 juillet 2022, .

Festival du Lin – Ateliers d’art



2022-07-09 – 2022-07-09

> Atelier « Broderie sur filet noué »

Salle de la Mairie

Christine GATELIER et l’Asso-ciation l’Arbre aux Fouletots

Apprentissage du noeud du filet.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet à 10h

Tarif : 30 € (matériel fourni)

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants par atelier : 5 Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr

07 90 10 06 45

> Atelier « Jours à fils tirés des Vosges Saônoises »

Salle de la Mairie

Yvette CHAPPUIS et l’Association Tiévos’ges saônoise

Selon la demande, motif d’apprentissage sur le doigt ou motifs de jours noués sur métier pour les plus experts.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet à 10h

Tarif : 30 € (matériel fourni)

Durée : 2h30

Niveaux : Débutant à expert

Nombre de participants par atelier : 5

Inscriptions : chappuis-yvette@outlook.com 07 68 17 33 34

> Accueil spontané pour découvrir la technique et participer à une œuvre collective

Salle de la Mairie

Association l’Arbre aux Fouletots

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 17h30.

Tarif : 10 € pour 1 heure

Sans inscriptions.

> Atelier découverte enfant de la broderie au filet Noué

Hélène RUSSO et l’Association l’Arbre aux Fouletots

Découverte du point de reprise sur filet Noué sur une œuvre collective.

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 17h30

Tarif : 5 € (matériel fourni, présence des parents souhaitée)

Durée : 30mn à 1h

Nombre de participants par atelier : 5 Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr 07 90 10 06 45

> Atelier Pojagi « Découverte de la courbe »

*Pôle Multiservice

Maryse ALLARD

Réalisation d’un petit pojagi avec travail de la ligne courbe grâce à une tech-nique de couture appropriée.

Samedi 9 Juillet à 10h et à 14h30

Tarif : 40 € (matériel fourni)

Durée : 2h30

Nombre de participants par atelier : 10 Inscriptions : maryseallard@gmail.com 06 63 29 94 03

> Atelier « Papillon en broderie couleur »

Pôle Multiservice

Véronique ERNOUL

Apprendre le passé plat et le passé empiétant.

Samedi 9 juillet à 10h

Tarif : 40 € (matériel fourni)

Durée : 2h30

Nombre de participants par atelier : 6 Inscriptions : veronique@ernoul.fr

06 75 21 00 30

> Atelier « Les Pastorales »

Pôle Multiservice

ISE

Les pastorales sont des visages-voyages qui nous mènent nulle part

ou nous font tourneren rond, et c’est

bien ainsi.

Samedi 9 juillet de 10h à 13h

Tarif : 35 € (matériel fourni)

Inscriptions : Isecellier@gmail.com

06 08 89 89 15

> Atelier « Le papillon – Broderie de perles et paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de perles, cuvettes, paillettes, tou-pies Swarosky, pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 40 € (matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net 06 77 02 52 26

> Atelier « La rose – Broderie de paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de paillettes, tubes et perles. Pose de paillettes debout et en remplis-sage en vrai écaille. Pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 40 €

(matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux.

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 06 77 02 52 26

> Atelier « La fleur de pommier -Broderie de paillettes »

Pôle Multiservice

Carole MAGNE

Broderie de perles et de paillettes en fausse écaille, tubes. Pose à l’aiguille sur organdi de coton.

Vendredi 8 juillet à 10h30

Samedi 9 juillet à 14h

Dimanche 10 juillet à 10h30

Tarif : 35 €

(matériel de haute couture fourni) Apporter un tambour à broder de 15cm et une petite paire de ciseaux.

Durée : 1h30

Nombre de participants par atelier : 8 Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 06 77 02 52 26

> Atelier de boutis

Pôle Multiservice

Hubert VALÉRI

Atelier de boutis – 1er degré Initiation au boutis par la pratique des points de Vauvert et points d’Aix.

Atelier de boutis – 2nd degré Initiation au changement de tissu (couleur) en cours de sertissage pour des boutis d’ombre de couleurs.

Samedi 9 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h

Tarif : 90€ Matériel à prévoir lors de l’inscription.

Durée : 6h avec pose d’une heure

Nombre de participants par atelier : 8

Inscriptions : hvarchi@yahoo.fr / 06 63 61 39 78

dernière mise à jour : 2022-06-21 par