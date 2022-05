Festival du Lin – A la découverte du lin Angiens, 9 juillet 2022, Angiens.

Festival du Lin – A la découverte du lin Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église) 217 Rue de la Motte Angiens

2022-07-09 – 2022-07-09 Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église) 217 Rue de la Motte

Angiens Seine-Maritime

Le Lin est une culture très technique qui demande un savoir-faire, des équipements spécifiques, de la réactivité et de la passion. Des liniculteurs passionnés vous donnent rendez-vous en plein champs pour vous faire découvrir leur métier. Vous assisterez à une démonstration d’arrachage manuel (avant 1960) et mécanique (actuel).

Leurs témoignages vous permettront de mieux comprendre cette culture si spécifique et d’en apprécier tous les charmes !

Promenade dans les champs. Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église)

Port de chaussures adaptées conseillé

Départ à 14h : 217, rue de la Motte à Angiens

Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église) 217 Rue de la Motte Angiens

