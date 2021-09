Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Festival du jeu vidéo : Tournoi SuperTuxKart Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Festival du jeu vidéo : Tournoi SuperTuxKart Mourenx, 22 septembre 2021, Mourenx. Festival du jeu vidéo : Tournoi SuperTuxKart 2021-09-22 14:00:00 – 2021-09-22 Le Mix 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type MarioKart.

+33 5 59 80 58 80

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Le Mix 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville 43.37068#-0.6288