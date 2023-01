Festival du Jeu vidéo Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire EUR Crée en 2018, le Festival du jeux vidéo de la Ville du Creusot va vivre sa 5ème édition. Conçu et pensé pour toute la famille, le festival proposera des compétitions, des consoles rétro et nouvelles générations, ainsi que de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Soucieux d’une bonne pratique, un volet prévention des écrans sera présent tout le long du Festival. Depuis sa création, une part toujours grandissante est faite au monde du cosplay. Cette année ne sera pas en reste.

Coté nouveauté, le jeu de société fera son apparition. Les compétitions grand public :

– FIFA SOCCER 2023 (32 participants)

– MARIO KART 8 (32 participants)

– SMASH BROS (32 participants)

(renseignements auprès du service Jeunesse au 03 85 77 58 80). Les animations :

– 8 consoles rétro gaming

– 8 consoles nouvelles générations

– 5 bornes arcades

– un stand de réalité virtuel

– un stand HAdo (n°1 au Japon : balle au prisonnier virtuel)

– défilé CosPLAY

– espace jeux de société. Accès aux différents stands tout Au long de la manifestation. Programme de la manifestation

– 13h30 : arrivée des participants aux concours – 14h : ouverture au public

– 14h30/15h/15h30 : démarrage des concours – 16h : démonstration HAdo

– 16h30 : Présentation des jeux de société – 17h30 : défilé CosPLAY

– 18h/21h : phase finale des concours

– 21h : remise des prix et clôture. +33 3 85 77 58 80 https://www.le-creusot.fr/ avenue François Mitterrand L’alto Le Creusot

